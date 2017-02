Continuar a ler

Para colmatar a ausência de Heldon, o técnico Luís Castro chamou o jovem avançado Jaime Pinto, enquanto o médio João Novais foi integrado no lote dos eleitos, rendendo o lesionado Traoré. De fora deste desafio, também por lesão, ficam, igualmente, Nélson Monte, Pedrinho, Leandrinho e Yazalde.



O Rio Ave, que ocupa, à condição, o 10.º lugar, com 27 pontos, recebe na segunda-feira o Marítimo, sexto, com 31, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem de Luís Ferreira, da Associação de Futebol do Porto.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira.



- Defesas: Lionn, Bruno Teles, Vilas Boas, Roderick, Marcelo e Rafa Soares.



- Médios: Pedro Moreira, Tarantini, Krovinovic, Novais, Petrovic e Ruben Ribeiro.



O regresso do defesa direito Lionn e a ausência do avançado Heldon são os destaques na convocatória do Rio Ave para a partida de segunda-feira frente ao Marítimo, da 21.ª jornada da Liga NOS.Lionn volta a ser opção, depois de várias semanas afastado por lesão, e, tudo indica, deve recuperar a titularidade no lado direito da defesa, rendendo Nadjak, que foi poupado nesta partida, para gestão de esforço. Em sentido inverso, o extremo cabo-verdiano Heldon é baixa de última hora, depois de nos últimos dias se ter queixado de uma lesão muscular numa coxa.

Autor: Lusa