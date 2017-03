Tanto o técnico Luís Castro como a estrutura diretiva do Rio Ave ficaram seriamente agastados pelo comportamento de Heldon em Guimarães. O extremo levou dois cartões amarelos seguidos, logo após o tento inaugural vitoriano, sendo expulso devido a palavras dirigidas a Vasco Santos. Isto quando a equipa tinha sido avisada para não reagir a situações relacionadas com a arbitragem.O jogador, que atua em Vila do Conde por empréstimo do Sporting, estava destroçado no final do encontro. Todavia, o mal já tinha sido feito e o Rio Ave, face a exemplos anteriores, está preparado para uma punição superior a um jogo para Heldon.O cabo-verdiano integrou ontem o estágio da seleção de Cabo Verde, que defronta o Luxemburgo no próximo dia 28. O central Marcelo também falha o Bessa por ter completado uma série de cartões amarelos.

Autor: Vítor Pinto