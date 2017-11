#SCFC players and staff at Clayton Wood and the bet365 Stadium hold a minute's silence in memory of former player Dionatan Teixeira. pic.twitter.com/gaZKdvgiRc — Stoke City FC (@stokecity) 6 de novembro de 2017

Antigo jogador do Stoke City, clube no qual atuou em três partidas - em 2014/15 e 15/16, o defesa central brasileiro Dionatan Teixeira, irmão de Marcão, do Rio Ave, perdeu este domingo a vida, aos 25 anos, devido a um ataque cardíaco sofrido enquanto jogava futebol entre amigos na cidade de Londrina, no norte do estado do Paraná.De acordo com os bombeiros, que foram chamados ao local, Dionatan sentiu-se mal na fase final do referido jogo, recebeu pronto auxílio de quem estava a jogar com ele, mas acabou por falecer ainda antes da chegada das equipas médicas.Refira-se que o malogrado jogador, que durante o ano civil representou o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, foi esta segunda-feira alvo de uma homenagem por parte do Stoke City, que antes do treino prestou um minuto de silêncio.

Autor: Fábio Lima