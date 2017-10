Continuar a ler

Questionado sobre as indicações que possa eventualmente ter recebido do treinador, Novais respondeu assim: "Nada mais que fazer o meu trabalho como tenho feito durante a semana. Acho que o nosso grupo é recheado de grandes jogadores. Qualquer um pode render ao mais alto nível".Por fim, o jogador frisou que o que difere entre os jogos com os grandes e as restantes equipas é o ambiente que se sente nas bancadas: "A única coisa diferente é o ambiente. Encaramos todos os jogos da mesma forma, focados no que temos de fazer. Deviam ser todos os jogos assim, com este ambiente".