Jorge Simão está no topo da lista de candidatos ao banco do Rio Ave. O presidente Silva Campos, que festejou ontem o seu 56º aniversário, ainda está a dar início ao processo de reflexão que deverá conduzir à escolha do sucessor de Luís Castro, mas tendo em conta os critérios que foram definidos o raio de ação torna-se limitado.Os vila-condenses pretendem um técnico português, com experiência reconhecida na 1ª Liga e capacidade para assumir um projeto que tem como objetivo o acesso à Liga Europa e percursos de relevo nas provas a eliminar. Ora, Jorge Simão, de 40 anos, encaixa-se no perfil.De resto, os vila-condenses também têm José Gomes, de 46 anos, em boa conta. O técnico que, revelou Record, tinha um pré-acordo para assumir o Arouca durante as próximas duas épocas deve ficar liberto face à descida de divisão.

Autor: Vítor Pinto