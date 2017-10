Após três jogos sem vencer, e apenas um golo marcado, Miguel Cardoso quis ‘abanar’ a equipa com a entrada de Karamanos para a frente de ataque, mas a verdade é que ainda não foi desta que o grego correspondeu com golos. A saída de campo, ao minuto 72, coincidiu com a subida de rendimento da equipa e a vitória sobre o V. Setúbal acabou mesmo por sorrir aos nortenhos. Karamanos fez a sua estreia a titular, após quatro jogos a saltar do banco, mas o ponta-de-lança tem o lugar em risco para a deslocação ao terreno do P. Ferreira.