Está para muito breve o regresso de Lionn às opções de Luís Castro. O lateral-direito já se treinou, ontem, com bola e agora apenas precisará de recuperar o ritmo competitivo perdido durante o último mês, altura em que esteve afastado dos relvados devido a uma lesão contraída no jogo com o Sporting.Tal como o capitão Tarantini, também Pedrinho, Leandrinho e Yazalde são baixas confirmadas para o jogo com o V. Guimarães.

Autor: Luís Leal