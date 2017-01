Continuar a ler

"Quando entrei [para o comando técnico], estávamos a ser uma equipa ligada, que fluía bem o jogo e que criava muitas oportunidades. Hoje, apesar de não estarmos desequilibrados, não fomos uma equipa segura. O Belenenses termina a primeira parte por cima do jogo e acredita que pode conseguir um bom resultado, enquanto nós saímos desconfiados com o que poderia ser o resultado final", finalizou. A sobrecarga de jogos nas últimas semanas tem sido, na ótica do técnico, complicada de gerir. "De há três semanas para cá, o lado do treino tem sido passado para segundo plano, porque temo-nos preocupado mais com a recuperação. Já mostrámos alguma instabilidade nos últimos jogos", admitiu."Quando entrei [para o comando técnico], estávamos a ser uma equipa ligada, que fluía bem o jogo e que criava muitas oportunidades. Hoje, apesar de não estarmos desequilibrados, não fomos uma equipa segura. O Belenenses termina a primeira parte por cima do jogo e acredita que pode conseguir um bom resultado, enquanto nós saímos desconfiados com o que poderia ser o resultado final", finalizou.

Desapontado com o desaire sofrido em casa do Belenenses , Luís Castro admitiu que o resultado acaba por se ajustar ao que se passou no Restelo, isto numa partida que, na sua ótica, foi fraca."Foi um jogo fraco. Quem esteve a assistir, não deu o tempo por bem empregue. Andámos sempre muito desligados, estivemos muito longe de fazer o que é normal fazermos. Praticámos um jogo muito direto. Nunca conseguimos ligar nosso jogo. Apesar de o jogo ter sido equilibrado, não foi disputado a alto nível de intensidade. É um resultado curto, mas que se ajusta ao que se passou", começou por comentar.

Autor: Lusa