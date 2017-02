Continuar a ler

"A equipa está muito motivada e trabalhamos para isso durante vários dias. Sinto que estamos prontos para o conseguir. É com essa intenção clara que vamos a jogo", vincou Luís Castro.O treinador confessou que a incerteza do dia do jogo, devido à presença do adversário na final da Taça da Liga (que o Sporting de Braga erdeu para o Moreirense, por 1-0), "causou alguns constrangimentos em termos de planeamento", mas afirmou que os "jogadores se mostraram muito disponíveis durante os treinos"."Sabemos a tarefa difícil que nos espera, mas temos condições de ultrapassar os obstáculos que este Sporting de Braga nos vai colocar", disse.Luís Castro falou de um adversário "competente que apesar de algumas mudanças está na senda de dinâmicas de vitórias", apesar de dois desaires consecutivos, para o campeonato e para a Taça da Liga."Estou à espera de um Braga mais provocador e incisivo. Teremos de estar na intensidade máxima para o contrariar. Numa leitura muito superficial é natural que este seja um Braga pressionado para vencer, tal como nós também o estamos", analisou o treinador do Rio Ave.O treinador aproveitou, ainda, para analisar as recentes mexidas no plantel vila-condense, provocadas pelas derradeiras movimentações do mercado, reconhecendo que "será preciso alterar algumas dinâmicas na equipa"."Perdemos dois jogadores do meio campo [Wakaso e Filipe Augusto] e chegaram o Traoré [ex-Mónaco] e Petrovic [ex-Sporting]. Espero dos que vierem que trabalhem bem, que se dediquem nos treinos e que estejam nas melhores condições nos jogos".Sobre a ida de Filipe Augusto para o Benfica, Luís Castro não se quis alongar sobre a potencial afirmação do médio brasileiro no plantel das 'águias'."Isso é o Rui Vitória que tem de responder. O que acho é que todos os jogadores que chegam aos 'grandes' têm de ser muito competentes para se imporem, e acho que o Filipe Augusto, pela sua grande dimensão, humana e profissional, tem essa competência", analisou Luís Castro.O Rio Ave, 10.º classificado com 24 pontos, recebe esta quinta-feira o Sporting de Braga, quarto com 36, numa partida agendada para as 21:00, e que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.