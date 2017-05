Continuar a ler

De seguida, é o próprio Luís Castro a despedir-se do Rio Ave.



"Obrigado à direção por ter acreditado na seriedade do meu trabalho e da minha equipa técnica; aos jogadores pela disponibilidade e compromisso com que enfrentaram os dias de intenso trabalho; ao staff pela competência evidenciada; aos adeptos, com quem partilho os sucessos da equipa pois, incondicionalmente, estiveram ao seu lado, apoiando-a mesmo nos momentos mais difíceis. Foi uma honra ter representado o Rio Ave Futebol Clube", concluiu o treinador.



Recorde-se que Luís Castro tem sido associado ao Chaves, clube de onde saiu o técnico Ricardo Soares.

Luís Castro já não é treinador do Rio Ave. Um comunicado do clube, que engloba uma mensagem de despedida do técnico, foi esta quarta-feira publicado no site oficial do emblema de Vila do Conde."O Rio Ave Futebol Clube e o treinador Luís Castro, decidiram, por mútuo entendimento, não dar continuidade à ligação contratual iniciada a 12 de Novembro último e que terminava no final da presente época desportiva", pode ler-se na nota, onde se acrescenta que o clube "agradece toda a sua dedicação e profissionalismo".

Autor: Luís Miroto Simões