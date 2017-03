Continuar a ler

"Temos de ser realistas, a nossa meta passa pelos oito primeiros lugares, claro que gostaríamos de atingir a Europa, mas a nove jornadas do fim não vou traçar isso como objetivo", disse Luís Castro.Ainda assim, o treinador assumiu que, "se for preciso realinhar esse objetivo, o grupo o fará sem problemas", vincando a vontade de solidificar um percurso positivo já na deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães."Espera-se um bom jogo, frente a um adversário difícil, em que vamos lutar para vencer o jogo. O nosso objetivo é encurtarmos a distância, mas sabemos que Vitória vai querer distanciar-se. Temos de respeitar o adversário por aquilo que têm feito no campeonato", assumiu Luís Castro.Confrontando com o facto de a equipa vimaranense ser treinada por Pedro Martins, que orientou o Rio Ave nas duas últimas épocas, Luís Castro assumiu que "tal poderá ser uma vantagem para o Vitória"."Ele conhece bem os jogadores e o seu potencial, mas também é verdade que hoje, com tanta observações do futebol e jogos na televisão, todos nós conhecemos a equipas", desabafou.O treinador do Rio Ave confirmou ainda a ausência do capitão de equipa Tarantini neste jogo, devido a lesão, reconhecendo que terá, por isso, de fazer algumas alterações no meio-campo.