A inspiração do guardião leonino, Rui Patrício, foi determinante para o Rio Ave sair de Alvalade sem pontos e, por isso, mereceu muitos elogios por parte do técnico Luís Castro."Custa um pouco comentar o jogo, quando jogamos como jogámos e há uma grande exibição do Patrício. Quero dar os parabéns aos meus jogadores... e ao Patrício que foi decisivo para sairmos daqui sem pontos", começou por referir o treinador dos vila-condenses em declarações à SportTV.Luís Castro revelou ainda ter dificuldades em comentar o jogo. "É dificil saber o que dizer. Há um conjunto de sensações... queremos que a nossa equipa jogue bem, mas também que ganhe. Controlámos larga maioria o jogo. Apanhámos um guarda-redes muito inspirado. Os jogadores estiveram tranquilos, mas tiveram pela frente um Rui Patrício muito inspirado e fez juz ao que se diz, que é dos melhores do Mundo", frisou.