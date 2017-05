Continuar a ler

"É um jogo decisivo, nada mais há além destes 90 minutos e esperamos resolver tudo em relação à nossa pretensão de subir mais um lugar na classificação", reconheceu o treinador que, apesar da carga emocional inerente à partida com o Belenenses, garantiu não existir "ansiedade no balneário"."Temos vindo a trilhar um caminho sustentado, mostrando resiliência, mesmo quando estivemos a 7 pontos do 6.º lugar. Sempre estivemos calmos e focados em nós, confiando na nossa qualidade", vincou o treinador, que espera "muitas dificuldades" neste duelo com a formação do Restelo, lembrando a recente vitória dos azuis sobre o Sporting."Uma equipa que acaba de vir de uma vitória em Alvalade, por 3-1, é sempre um adversário complicado. Além disso teve uma recente troca de treinador e tem novos métodos. Vai ser um adversário difícil e um jogo competitivo", analisou o técnico dos vila-condenses, que se recusa a abordar o seu futuro antes do final do campeonato."A minha continuidade nada tem que ver com classificações. Vou debruçar-me sobre isso após o jogo. Até lá estou muito focado nos objetivos do Rio Ave", esclareceu.O Rio Ave, 7.º classificado, com 46 pontos, recebe nosábado o Belenenses, 11.º, com 36, em partida agendada para as 16 horas e que terá arbitragem do albicastrense Carlos Xistra.