Sem tempo nem feitio para choros ou lamentos, Luís Castro quase que desvalorizou a saída do Rio Ave da Taça CTT. "Claro que não ficamos iguais. Há tristeza no balneário. Ficamos de fora com duas vitórias e uma derrota já aos 90 minutos", referiu, antes de analisar a partida de ontem."Estivemos algo intranquilos e o nosso jogo não foi muito bem conseguido. Notou-se em campo que não dependíamos de nós. Foi difícil jogar e de vez em quando pensar no que se estava a passar no outro jogo", referiu. Das bancadas chegaram pedidos para mais golos, mas a equipa não conseguiu. O treinador explicou-se: "Estava na dúvida se valia a pena desgastar a equipa ou dar um voto de confiança aos menos utilizados. Optei por fazer nove alterações, sabendo que iriam existir falhas de ligação. Se o 2-0 tivesse aparecido mais cedo ainda podíamos acreditar que era possível marcar mais golos."