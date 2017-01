Continuar a ler

O treinador sublinhou ainda que a sua equipa entra sempre em campo para vencer e deixou ainda elogios às três equipas em campo.



"É um ponto ganho, apesar de quando vamos jogo é sempre para ganhar, e quando não o conseguimos ficamos sempre aquém dos objetivos. Certamente que o Ricardo pensa a mesma coisa", acrescentou. "Grande empenho das duas equipas e uma terceira, de arbitragem, a respeitar o duelo pelos três pontos".

Luís Castro lamentou o empate concedido frente ao Chaves , mas considerou que é um resultado justo face ao que as duas equipas fizeram nos 90 minutos."Foi um jogo em que tivemos maior controlo na primeira parte e em que imperou a emoção e imprevisibilidade no segundo tempo. Permitimos que, também por mérito do Chaves, a equipa se partisse em jogo de transições e isso foi-nos desfavorável", considerou o treinador. "Quando estivemos em desvantagem, tivemos de arriscar tudo e chegámos ao empate. Por aquilo que aconteceu é um resultado que se ajusta porque, apesar de termos estado melhor no primeiro tempo, o Chaves equilibrou na segunda parte".