Em jeito de balanço, Luís Castro elogiou o empenho dos seus pupilos ao longo da temporada. "Nunca sentimos desconfiança no nosso trabalho e isso foi sempre motivante para trabalhar. Os jogadores foram inexcedíveis. Se vissem os treinos percebiam porque jogamos como jogamos. A forma como se entregaram no dia-a-dia é uma coisa fora do normal. Não tivemos quebras", frisou.



Quanto ao seu futuro, o técnico dos vilacondenses não quis adiantar grandes detalhes. "Vou descansar e irei falar com o presidente e conversar sobre isso. Disse, no tempo certo, que as pessoas que trabalham junto comigo estavam a tratar do meu assunto profissional, perante os pressupostos que lhe disse. Confio neles", garantiu.



Chaves é um dos clubes interessados no técnico, conforme o Record avançou, mas Luís Castro não quis falar em casos concretos. "Poderá ser o Desportivo de Chaves, mas há outras equipas também. Se sair de Vila do Conde, não é por não gostar disto ou daquilo. É normal. Assinei até ao final da época para poder ser livre de decidir. Nunca faltando ao respeito por alguns clubes. Passei meses fantásticos no Rio Ave. Comigo ou sem mim, o Rio Ave irá continuar um percurso de sucesso, porque tem pessoas extremamente competentes. O treinador tem sempre muitos clubes para treinar e há muita gente competente para treinar", finalizou.

Naquele que terá sido o seu último jogo ao comando do Rio Ave, Luís Castro despediu-se dos Arcos com uma vitória por 2-0 sobre o Belenenses , um resultado que, ainda assim, não permitiu melhorar o sétimo posto que ocupava no arranque da jornada 34 da Liga NOS. O técnico admite que queria mais, mas enaltece o trabalho que foi feito nesta temporada."A justiça está sempre nos resultados e nos pontos que se conquistam ao longo da época. Por isso, a justiça do Rio Ave é o do sétimo lugar, a um ponto do sexto. Tentamos ir atrás do lugar que está acima, encurtamos distâncias, mas terminou assim, não há mais nada a fazer. E terminou a nível do resultado da forma que gostaríamos, uma vitória boa, em que apresentámos um bom futebol, perante um adversário de qualidade, mas que conseguimos traduzir em golos algumas das oportunidades criadas, que nos levou a um bom resultado", começou por analisar.

Autor: Lusa