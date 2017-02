Luís Castro lamentou o empate sem golos deste sábado diante do Rio Ave, falando em falta de eficácia."Penso que, pelas oportunidades que criámos, se tivéssemos chegado ao golo o jogo iria abrir e o resultado seria diferente. Não o conseguimos pela eficácia do Paços de Ferreira a defender e por alguma falta de sorte da nossa parte no ataque. Sinto a equipa trabalhar muito na procura do golo, a ser ofensiva, mas não temos tido a felicidade para chegar ao golo e isso tem-nos penalizado e custado pontos", frisou o técnico do Rio Ave."É frustrante trabalhar desta forma e não conseguir marcar, o que torna a situação mais pesada no final de um jogo. Mas sabemos que a justiça do futebol são os golos, e nós não os temos marcado, e, com isso, temos sido penalizados por não converter as situações que criamos. Não é normal falhar tanto, mas o futebol é feito de paciência e se continuarmos a trabalhar desta forma as coisas vão acontecer", concluiu o treinador.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões