"Ainda no último jogo, com o Marítimo [para a Taça da Liga], tivemos cinco situações claras de golo e não conseguimos concretizar, enquanto em outros os tivemos três ocasiões e concretizámos uma. Nunca vamos ter 100% de eficácia, mas realmente é um problema que nos vem acompanhado", reconheceu o treinador.Para colmatar a essa pecha, Luís Castro considera que a fórmula é "continuar a trabalhar de forma dedicada", mesmo quando "surgem guarda-redes bastante inspirados que dificultam muito a concretização"."Não temos conseguido um grande volume de concretização, mas temos também reduzido muito aquilo que as outras equipas nos têm feito. Esse equilíbrio é fundamental e nisso temos estado bem", vincou.Sobre o adversário deste domingo, Luís Castro falou num "Chaves que tem feito um campeonato muito regular e mantido um bom nível exibicional, sendo uma equipa bastante segura a defender e com um ataque bastante produtivo", antecipando, por isso, "um jogo muito difícil".Apesar de na última jornada do campeonato, o Rio Ave ter interrompido uma série de quatro vitórias consecutivas, após ser derrotado pelo Benfica, o treinador da formação da foz do Ave garantiu que o grupo "está confiante e equilibrado".Com reabertura do 'mercado' de transferências, o treinador do Rio Ave confessou que poderá haver mexidas no plantel, tanto em entradas como em saídas."O Rio Ave, como equipa profissional, está muito atento ao 'mercado' e aquilo que são oportunidades de negócio ao nível de compras e vendas. A direção é extremamente competente e eficaz e estaremos atentos à possibilidade de melhorar o plantel".Sobre o lateral-esquerdo português Afonso Figueiredo, que alinha nos franceses do Rennes, e que tem sido dado como possível reforço do Rio Ave, Luís Castro considerou ser um jogador que "não agrada nem desagrada"."Tem um passado de I Liga como muitos que andam aí, mas não vou dizer o que pode acontecer. Não me sinto confortável a falar sobre isso porque hoje digo que um jogador não vem, amanhã ele chega ao clube e depois passo por mentiroso", desabafou.O treinador tem, nos últimos dias, assistido a evolução da recuperação Lionn, Filipe Augusto, Ronan e Gil Dias, que se vinham a debater com problemas físicos mas que poderão estar aptos para o embate com os flavienses.Fora das opções, mantêm-se os lesionados Capela, Pedrinho e Leandrinho.O Rio Ave, sexto classificado com 23 pontos, recebe este domingo o Desportivo de Chaves, 7.º com 22, numa partida agendada para as 16:00, que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.