O treinador dos vila-condenses abordou depois o regresso de Guedes à titularidade, que coincidiu precisamente com o regresso da equipa aos bons resultados: "O Guedes voltou, a equipa ganhou, mas na minha cabeça uma equipa ganha porque é uma equipa e perde porque é uma equipa. Não olho para os meus jogadores como 'um mais um' e sim como um todo. Não irei olhar nunca o jogo pelo prisma da individualidade. Fomos, claramente, a melhor equipa em campo. Não querendo minimizar o Estoril, que vinha em crescendo, hoje apanhou um Rio Ave fortíssimo. Não foi porque teve este ou aquele, foi por ser uma equipa que jogou no campo todo. Quis dizer claramente à equipa que não íamos meter tração atrás e que era para continuar a jogar alto".



Luís Castro analisou a vitória do Rio Ave esta segunda-feira no reduto do Estoril , admitindo que a sua equipa podia ter marcado mais golos."Se olharmos às oportunidades ficou bem evidente ao longo do jogo que, realmente, estivemos aquém em termos de finalização. Podíamos ter avolumado mais o resultado, mas as falhas fazem parte do jogo. O objetivo foi cumprido: chegar a uma vitória e conquistar os três pontos. As equipas, por isto ou por aquilo, por vezes não conseguem traduzir em resultados o futebol que praticam. Jogar como jogamos e não traduzir em pontos essa qualidade deixa-me, enquanto treinador, com alguma tristeza interior, porque sinto que é deixarmos cair um pouco mais daquilo que podíamos fazer no campeonato. Mas sim, acho que sim, podíamos andar um pouco mais acima", adiantou o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões