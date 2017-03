Continuar a ler

"Gostava que este fosse um jogo em conseguíssemos pontos e deixássemos para trás alguma da infelicidade, que dura há algumas jornadas, de não termos chegado a golo", confessou Luís Castro na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estoril.O treinador reconheceu que esta fase de inconsequência ofensiva "deixa a equipa expectante", mas garantiu que "tem sido acentuado o treino junto às balizas para dar um maior conforto e contacto da equipa com a concretização"."Não conseguirmos chegar ao golo deixa-nos expectantes sobre o que vem a seguir, porque são muitos minutos sem concretizar, apesar de criarmos muitas oportunidades para o fazer. Gostávamos de voltar a marcar e sinto os jogadores confiantes para tal", vincou Luís Castro.O técnico da formação da foz do Ave espera, por isso, na deslocação ao terreno do Estoril, "um jogo muito disputado", vincando que "o Rio Ave querer reaproximar-se dos lugares cimeiros da classificação"."Sabemos que vai ser uma forte batalha pelo resultado, porque o Estoril vai fazer deste jogo um dos mais importantes do seu campeonato, pois se vencerem cavam um fosso interessante para os lugares de descida", sublinhou Luís Castro.O Rio Ave, 10.º classificado, com 29 pontos, desloca-se esta segunda-feira ao reduto do Estoril, 15.º, com 20, numa partida agendada para as 20 horas, que terá arbitragem da Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.