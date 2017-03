Continuar a ler

"Gostaríamos muito de voltar a ganhar. Estamos numa fase importante do campeonato, pois faltam dez jornadas para o fim, e tudo o que aconteça nesta fase tem um significado maior", analisou o treinador do Rio Ave.Sobre o adversário desta jornada, Luís Castro considerou que os 20 pontos amealhados pelo Moreirense na tabela classificativa "são enganadores", perspetivando, por isso, um jogo equilibrado."Defrontar o vencedor da Taça da Liga já diz bem a dificuldade que vamos encontrar pela frente, até porque se olharmos aos pontos que têm na tabela podemos ser enganados, e não gostaríamos que tal acontecesse", alertou o técnico dos vila-condenses.Assim, Luís Castro perspetiva "um jogo tão difícil para o Moreirense como para Rio Ave", garantindo que a equipa está preparada para qualquer estratégia que o adversário possa utilizar."Mesmo que a estratégia do Moreirense seja encostar-se um pouco mais atrás, eles têm jogadores com qualidade suficiente para poder decidir, em momentos de transição, um jogo. Estamos preparados para isso", reiterou.O treinador do Rio Ave comentou, ainda, o regresso do avançado Gonçalo Paciência ao lote de disponíveis, depois de uma ausência de uma semana para recuperar de problemas musculares, dotando a equipa mais opções para a posição de ponta-de-lança."Nenhum treinador do mundo se queixará de ter bons jogadores disponíveis. É sempre bom ter mais opções, espero é que se traduza em golos para a equipa independentemente de quem jogar", vincou Luís Castro.