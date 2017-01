Continuar a ler

"Quando o FC Porto fez o golo cedo temi que a equipa pudesse passar por um momento menos bom, mas não acusou essa desvantagem, conseguiu ter bola para desenvolver o que queria, e chegar com algum perigo área do FC Porto. Quando chegámos ao 2-1, vincámos a possibilidade de vencer, e embora o FC Porto tenha virado para 3-2, o Marcelo ainda teve possibilidade de fazer o 3-3, mas o Rui Pedro acabou com o jogo fazendo o 4-2. Apesar de tudo, sempre pensei que fosse possível levar pontos do Dragão", acrescentou.



Luís Castro lamentou a derrota deste sábado sofrida diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, referindo porém que o Rio Ave fez uma boa exibição."Sofremos quatro golos de cabeça e três de bola parada, mas jogámos no campo todo e em todos os corredores, conseguimos variar o jogo e finalizar. Fomos uma equipa com coragem que procurou sempre um resultando positivo. Infelizmente não conseguimos, estamos tristes pela derrota, mas motivados para continuar no nosso caminho. No lançamento de jogo, dissemos que vínhamos com um pensamento num resultado positivo, e, quer durante o jogo quer agora, no final, senti que o poderíamos ter conseguido", começou por dizer o técnico vila-condense.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões