O timoneiro dos vila-condenses frisou a vontade de vencer "desde o primeiro minuto" e falou depois da meta da equipa em termos pontuais: "O Rio Ave, desde o primeiro minuto, tentou ganhar este jogo, mesmo tendo pela frente um Moreirense com rápidos ataques e procurar a profundidade nas nossas costas. Mantivemo-nos estáveis, e apesar de termos permitido uma reação do Moreirense, que nos pressionou, acabou por ser uma boa vitória. Gostei do nosso primeiro golo, pelo gesto individual, mas também gostei muito do terceiro golo pela envolvência e trabalho da equipa. O nosso objetivo, desde o início, era ficar nos oito primeiros lugares, e vamos tentar manter essa meta".



Por fim, Luís Castro não quis comentar as acusações de antijogo: "Não vou comentar a opinião do Augusto Inácio sobre o alegado antijogo nos últimos minutos".

Luís Castro analisou a vitória deste domingo diante do Moreirense , salientando que o Rio Ave fez uma boa exibição."Foi um jogo difícil, como prevíamos, entre duas equipas ambiciosas, em que conseguimos estar por cima na primeira parte, e na qual nos mantivemos estáveis quando o Moreirense tentou equilibrar. Foi uma boa vitória da nossa parte, na sequência do triunfo no Estoril, sendo dois resultados que nos dão mais conforto no campeonato e que mantêm a equipa estável", explicou o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões