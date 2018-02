Não passou de um susto. Marcelo já se encontra a recuperar em casa, depois de ter sido transportado ao Hospital Pedro Hispano na sequência de um choque de cabeça com Vítor Gomes, no duelo entre o Rio Ave e o Aves, na sexta-feira.O central realizou um TAC naquela unidade hospitala, que lhe diagnosticou uma concussão cerebral, com marcas bem visíveis na face e na testa. Após os exames, Marcelo foi autorizado a regressar a casa, ainda na madrugada deste sábado.Marcelo vai ficar em repouso, em casa, nos próximos dias, sendo reavaliado na terça-feira.

Autor: Luís Leal