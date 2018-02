Marcelo, já refeito da lesão no joelho que o impediu de alinhar em Portimão e, depois de gorada a transferência imediata para Alvalade, já integrou ontem os trabalhos da equipa e irá retomar o seu lugar no eixo defensivo.Face às muitas ausências, tudo indica que Miguel Cardoso vai promover duas estreias no onze, incluindo reforços de inverno. Assim, Makaridze deve ocupar o lugar que tem sido de Rui Vieira na baliza, enquanto o brasileiro Diego Lopes regresso ao ativo em Portugal pelos vilacondenses e no palco do clube que o contratou, mas onde nunca jogou. Recorde-se que o médio-ofensivo, de 23 anos, esteve nos últimos anos emprestado pelos encarnados ao Kayserispor, América Mineira e Panetolikos, mas regressou a Vila do Conde a título definitivo. Gelson Dala, Lionn e Nadjack, lesionados, são baixas para este jogo, tal como Pelé, a cumprir castigo, e Yuri Ribeiro, emprestado pelo Benfica.