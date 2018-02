O treinador Miguel Cardoso continua a adiar a fasquia da Liga Europa como o grande objetivo da temporada, mas o curso do melhor Rio Ave da história, até à 22ª jornada, não tem outra alternativa que não seja a de dar asas à ambição.

A formação de Vila do Conde contabiliza 23 presenças no principal escalão do nosso futebol e já soma duas presenças nas provas da UEFA, mas nunca arrecadou tantos pontos como esta época. Um desempenho de excelência consumado, curiosamente, após as goleadas sofridas em Portimão e na Luz, com a conquista dos três pontos frente ao rival direto Marítimo.

Argumento agregador para Miguel Cardoso motivar o seu balneário para o último terço do campeonato, na certeza que a melhor classificação de sempre foi o 5º lugar arrecadado pelo técnico Mourinho Félix em 1981/82, naquela que foi a época de estreia na 1ª Liga, e em 1997/98, por Carlos Brito. De então para cá, o Rio Ave já conseguiu aproximar-se várias vezes desse recorde, nomeadamente em 2012/13, com Nuno Espírito Santo a guiar o plantel até ao 6º lugar. Posição que Pedro Martins conseguiu repetir em 2016/17, quando estabeleceu o máximo de pontos (50).

Autor: Pedro Malacó