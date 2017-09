Continuar a ler

Apesar desta análise, o treinador do Rio Ave vincou que a equipa "é ambiciosa e quer fazer mais", considerando que os jogadores "têm mostrado uma grande coerência nos comportamentos e exibições bem conseguidas". "Queremos ser capazes de pormos as pessoas a olharem para nós pelo lado do copo meio cheio e não pelo lado do copo meio vazio, e não estamos satisfeitos por estarmos no sexto lugar com 11 pontos", completou.Sobre o Vitória de Setúbal, Miguel Cardoso falou de uma equipa "competente, que tem mostrado valias, com uma organização defensiva que limita os adversários e um processo ofensivo assertivo". "Temos de estar focados no nosso futebol e mostrar uma atitude forte para nos impormos ao adversário", acrescentou o treinador.Questionado sobre a oscilação de rendimento de alguns jogadores nos últimos desafios, Miguel Cardoso considerou "ser normal", lembrando que tal acontece também por razões coletivas. "A equipa tem tido algumas trocas, por obrigatoriedade, que não tem permitido a estabilidade no 'onze', mas isso não me tem preocupado, porque os jogadores que têm entrado dão uma respostas competente", vincou.Miguel Cardoso só este sábado, dia de jogo, vai divulgar a lista de convocados, mas já sabe, de antemão, que não vai poder contar com o defesa central Marcelo, que terá e cumprir castigo. Até ao momento não há jogadores lesionados no plantel.O Rio Ave, sexto classificado com 11 pontos, recebe este sábado o Vitória de Setúbal, 10.º com 7, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.