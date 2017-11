Continuar a ler

"No seu todo, foi uma exibição importante. Não foi um jogo igual no seu todo, houve momentos diferentes, mas tínhamos como objetivo claro ganhar, depois de um jogo em que tivemos uma exibição elogiada por todos. Este jogo veio pôr justiça nessa situação. O nosso foco foi claro e mantivemos esse foco ao longo do jogo. A primeira parte é completamente distinta da segunda: entrámos muito fortes, a equipa assumiu isso muito bem e obrigou o Estoril a baixar as suas linhas e a jogar muitas vezes com seis homens recuados. Não foi fácil, mas com o golo do João [Novais] conseguimos romper a organização do Estoril""Esperávamos uma reação forte do Estoril, que atravessa um momento difícil, mas tem um belíssimo conjunto de jogadores. Entendemos que era importante juntar linhas e obrigámos o Estoril a um jogo com bolas mais longas, isto transporta o jogo para um plano mais difícil de gerir e não é aquele em que estamos mais confortáveis, mas a equipa percebeu que isso era fundamental. Procurámos chegar à baliza do Estoril e fizemos o segundo golo, no fundo, fazendo jus ao que os meus jogadores têm feito."