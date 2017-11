Continuar a ler

"Foi uma vitória justa do Rio Ave, baseada numa boa ideia de jogo. Encarámos esta partida de uma forma eficaz e concreta, tivemos oportunidades para fazer mais golos, tal como o Braga também as teve".



Alguma felicidade



Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, falou de uma vitória justa este sábado diante do Sp. Braga , no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Autor: Lusa