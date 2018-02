Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, mostrou-se conformado com o empate a zero em casa com o Aves, no arranque da 24.ª jornada."Foi um jogo em que o Rio Ave mostrou intenção de ganhar. Trabalhou, e muito bem, e para o conseguir, num contexto difícil, com uma equipa muito fechada na primeira parte. Sabíamos que tínhamos de ser eficazes nas oportunidades que criássemos, mas não conseguimos, embora tenhamos tido três bons momentos para isso, que poderiam ter mudado o rumo do jogo. Na segunda parte o Aves, subiu foi mais pressionante, e houve mais espaço para tentarmos tentamos dar mais profundidade. Tivemos mais dois ou três momento que seria importante ter conseguido concretizar em golo, para frisar o nosso domínio. Foi mais um ponto na nossa caminhada", analisou o técnico vilacondense.Sobre a expulsão de Marcão, limitou-se a dizer: "Teve lance infeliz e foi penalizado por isso. São as regras do jogo...".