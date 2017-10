Continuar a ler

"Queremos continuar a ter um bom desempenho, com consistência e uma abordagem séria e rigorosa. Tenho expetativa que os jogadores estão prontos para responder aos desafios que vão sentir", vincou o treinador.Sobre o Feirense, Miguel Cardoso falou num adversário "com comportamentos claros" que embora passe por "alguma intermitência de resultados, tem mostrado estabilidade na forma de jogar"."Temos de ser os mais competentes possíveis para conseguir um bom resultado. Não esperamos facilidades, jogar em Santa Maria da Feira é sempre complicado e sabemos que do outro lado estará uma equipa aguerrida", analisou.O treinador do Rio Ave quer que o seu conjunto "se imponha no jogo", mesmo reconhecendo que o Feirense vai querer "marcar posição e ver este desafio como uma oportunidade para recuperar".Nos últimos dois compromissos do Rio Ave - em jogos para a Taça de Portugal e Taça da Liga - Miguel Cardoso deu oportunidade a dois avançados menos utilizados, Karamanos e Yazalde. Os jogadores responderam com golos, numa afirmação que agradou ao técnico."Além de terem marcado, tiveram bons comportamentos, afirmando-se na equipa e no grupo. Isso não me dá dores de cabeça, porque ter três avançados disponíveis e num bom momento é bom", analisou o treinador, que já tem disponível Guedes, a principal referência do ataque da equipa.Tal como habitualmente, o Rio Ave não divulgará a lista de convocados, mas é certo que Silvério, lesionado, e Pedro Moreira e Gabrielzinho, ainda a ganharem ritmo após debelarem mazelas, não farão parte dos eleitos.O Rio Ave, sexto classificado com 14 pontos, joga este sábado no reduto do Feirense, 12.º com 8, numa partida agendada para as 16H00, que terá arbitragem de Rui Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.