O resumo do Feirense-Rio Ave (1-0)

Marcão foi expulso por causa deste lance

Depois do desaire frente ao Feirense (1-0) , este sábado, em Santa Maria da Feira, Miguel Cardoso lamentou a falta de "competência" do Rio Ave na primeira parte. Já sobre a segunda metade, o técnico dos vilacondenses preferiu não falar porque "não houve futebol"."Sabíamos o contexto que iríamos encontrar, uma equipa agressiva com intencionalidade clara no seu jogo, que passava por não nos deixar jogar. Teríamos de ser intensos e agressivos para ganhar duelos. Nem sempre fomos competentes na primeira parte e da segunda não falo, porque não houve futebol. A cada momento, soubemos jogar com o contexto apresentado. Estivemos a jogar com mais um jogador e depois passámos a ter menos um. Ao longo da partida, tivemos de ir fazendo ajustes em diferentes zonas. Este jogo foi sempre um caos, mas temos de recordar a página de hoje [sábado] para analisar o que aconteceu. Nós e todos", abordou o técnico, que viu dois jogadores seus - Bruno Teles e Marcão - serem expulsos na segunda parte.

Autor: Lusa