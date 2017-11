Continuar a ler

"O jogo passado [vitória frente ao Sp. Braga, na Taça de Portugal] em nada interfere naquilo que será a preparação para esse, aliás foi fundamental fechar esse ciclo, para podermos trabalhar sobre esta partida de elevado grau de importância e dificuldade", antecipouipou Miguel Cardoso.O treinador do emblema da foz do Ave espera, pela qualidade das duas equipas, "um jogo emotivo que pode ser um espetáculo", não considerando que o facto do Vitória de Guimarães ter jogado a meio da semana, para a Liga Europa, possa ser uma vantagem para o Rio Ave."As equipas que jogam a meio da semana para a Liga Europa estão habituadas a isso, têm um elevado grau de preparação. O Vitória, tal como nós, terá uma grande intencionalidade nesta partida, e não vejo qualquer vantagem para nós", apontou Miguel Cardoso.Por outro lado, o treinador dos vila-condenses também não considera que seja uma desvantagem para a sua equipa o facto de os vimaranenses serem treinados por Pedro Martins, que já orientou o Rio Ave."Não me perece que haja vantagem em ter sido treinador de uma outra equipa dois anos antes. Certamente o Pedro, tal como eu, vai estudar o atual momento da equipa e traçar um plano para este desafio", analisou.Miguel Cardoso, que tal como habitual não vai divulgar a lista de convocados para este jogo, assumiu que Karamanos vai jogar na posição do castigado Guedes, como principal referência do ataque. Além de Guedes, também Silvério, lesionado, não poderá dar o contributo à equipa.O Rio Ave, sexto classificado com 17 pontos, recebe esta segunda-feira o Vitória de Guimarães, 11.º com 14, numa partida agendada para as 21H00.