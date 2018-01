Miguel Cardoso não escondeu o desalento pela derrota, mas isso não o impediu de elogiar a postura da equipa ao ponto de afirmar que "o Rio Ave fez uma exibição brutal".

"Não é fácil jogar com esta qualidade em Braga, mas também temos de ter em linha de conta a dimensão do adversário", asseverou o técnico, lamentando o desenrolar do lance do 1º golo do jogo: "Não foi a minha equipa que se distraiu porque fomos sempre muito competentes e posicionámo-nos bem, mas a bola foi lançada num local distinto..."

Noutro contexto, Miguel Cardoso não esclareceu se conta com Rúben Ribeiro para o jogo da Taça de Portugal frente ao Aves, mas explicou que "foi a primeira vez que o Rio Ave jogou sem um avançado fixo. A diversidade tática é algo que treinamos e que foi devidamente ensaiado", explicou o treinador.

Autor: Pedro Malacó