"Estou não só à espera de um jogo disputadíssimo e de alta intensidade como também de qualidade para que todos os que vierem ao estádio possam desfrutar", considerou o treinador do clube vila-condense sobre uma partida "que acrescenta uma excelente dose de motivação" aos jogadores.



Sobre o adversário na luta pela chegada aos oitavos de final, Miguel Cardoso elogiou um clube no qual já trabalhou três anos e que, feita a comparação, considera ser hoje "uma equipa riquíssima" pelos valores que apresenta, citando o líder da SAD minhota quando afirmou numa entrevista que o Sporting de Braga "tinha um plantel ao nível dos três grandes" do futebol nacional.



E para um jogo em que apenas não poderá contar com o defesa Silvério, a recuperar de uma lesão, o treinador do conjunto que segue no sexto lugar da Liga NOS defende que a melhor forma de derrotar o Braga na tentativa de regressar ao Jamor é a equipa "ser igual a si própria".



Recusando a ideia de que o Rio Ave tem dificuldades para fazer golos, Miguel Cardoso disse que o "preocupa mais o poder estar equilibrado e sofrer poucos golos", numa alusão ao facto de o conjunto vila-condense ter, a par do Benfica, a terceira defesa menos batida na Liga NOS, com oito tentos.



O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, disse esperar um jogo "disputadíssimo e de alta intensidade", no sábado, no duelo dos 16 avos de final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga.Seguindo a "ambição" dos jovens treinadores de ambas as equipas, o facto de ambos os clubes terem conseguido este século disputar finais da taça e de estarem os dois bem posicionados na Liga NOS, Miguel Cardoso disse esperar um duelo "na linha do nível que tem sido apresentado pelas duas equipas".

Autor: Lusa