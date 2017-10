Continuar a ler

"Vamos focar-nos na nossa intencionalidade de jogo, e desenvolver o plano para contrariar as potencialidades do Sporting, exaltando o que de bom podemos fazer para podermos discutir o resultado de forma competente", começou por dizer Miguel Cardoso.Uma vez que o Rio Ave já defrontou, também em casa, Benfica (1-1) e FC Porto (derrota por 2-1), Miguel Cardoso foi instado a fazer uma comparação entre as valias dos três 'grandes', considerando que são equipa com "características diferentes"."O Sporting é uma equipa completamente distinta do Benfica que defrontamos naquele momento, assim como é um adversário bem diferente do FC Porto. Tem as suas qualidades, que já analisamos para perceber o que podemos fazer e otimizarmos o nosso potencial", afirmou.Nesse sentido, Miguel Cardoso espera, para este desafio, um Rio Ave com uma ideia de jogo bem definida, usando uma expressão popular alusiva à tradição marítima do emblema vila-condense para transmitir essa ambição."Costuma dizer-se que 'para marinheiro que não sabe para onde vai, qualquer vento serve'. Mas essa é uma ideia que não quero para minha equipa, quero que os jogadores percebam que vento têm de apanhar para chegar ao destino e de forma congruente", aludiu o técnico.O treinador não considera que as boas exibições que sua equipa conseguiu, tanto frente ao Benfica como com o FC Porto, faça com que o Sporting "venha mais ou menos precavido" para esta partida, esperando um adversário que também tentará "impor o seu jogo"."É uma equipa competente, tem um contexto de jogo com a variedade que lhe permite ser forte nos diferentes momentos do desafio. Além disso, no ataque é especialmente forte, sendo uma equipa que não sofre golos com facilidade", concluiu Miguel Cardoso.Como habitual, o técnico do Rio Ave optou por não divulgar a lista de convocados, mas sabe-se que nesse lote não estarão os castigados Marcão e Bruno Teles, ambos defesas e habituais titulares, mas que foram expulsos na última partida, na derrota frente ao Feirense, por 1-0.Também indisponível para ser utilizado está o médio Francisco Geraldes, que está em Vila do Conde por empréstimo do Sporting.O Rio Ave, sexto classificado com 14 pontos, recebe esta sexta-feira o Sporting, segundo com 23, numa partida que agendada para as 21:00, que será arbitrada por Jorge Sousa, da AF Porto.