Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, destacou a atitude dos vilacondenses no empate (0-0) no terreno do Aves, para a 7.ª jornada do campeonato."Assistimos a um jogo muito interessante. Jogámos contra uma equipa recheada de excelentes jogadores e só tenho que dar os parabéns ao Aves por ter conseguido reunir assim uma equipa. Agora assistimos a um jogo em que o Rio Ave teve uma atitude fantástica. Os jogadores tiveram, desde o primeiro minuto, uma intencionalidade grande. A expectativa de um erro nosso era muito grande pelo Aves mas nós, com a bravura, mantivemos a estabilidade que nos levou a controlar o jogo. Valorizo a atitude permanente da procura de jogo por parte dos meus jogadores. Existiu alguma emotividade que foi passada de fora para dentro e que acabou por prejudicar os últimos minutos do jogo. Mas o meu foco era que a equipa se concentrasse no nosso plano. E foi isso que aconteceu. Não estamos satisfeitos com o resultado mas estou satisfeito com o modo como a equipa interpretou o jogo e pela forma como se exibiu. Merecíamos outro resultado por tudo o que fizemos", analisou.

Autor: Lusa