Miguel Cardoso analisou a derrota caseira frente ao V. Guimarães, admitindo que a equipa não entrou bem."Foi uma entrada em jogo menos boa da minha equipa, muito precipitada e com dificuldades para assumir a posse de bola. Era fundamental instalar-nos sobre a equipa do Vitória, mas para isso tínhamos de pressionar mais e ter posse. Fizemos correções para a segunda parte, a equipa foi mais consistente, mas era difícil dar a volta ao resultado, uma vez que o Vitória fechou-se bastante. Na primeira parte é importante lembrar que enviámos uma bola à trave antes do golo do Vitória."