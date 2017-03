Luís Castro deve mexer no ataque para o jogo com o Estoril, mas o treinador do Rio Ave tem uma boa dor de cabeça na defesa. Nadjack já se treina em pleno há uma semana, vai voltar às opções e a dúvida agora é saber se o treinador lança o lateral-direito de início ou se mantém Nélson Monte adaptado. O central, que já tinha entrado bem em Alvalade, demonstrou enorme solidez defensiva com o P. Ferreira e só o treinador saberá qual dos dois dá melhores garantias para a próxima jornada. Hoje Adama Traoré pode voltar aos treinos sem condicionalismos.

Autor: Ricardo Vasconcelos