Nélson Monte leva três jogos consecutivos como titular no eixo da defesa do Rio Ave, atuando ao lado de Marcelo, e a confiança que tem transmitido através das suas atuações garante-lhe a continuidade no onze para a receção ao V. Guimarães, na segunda-feira.

O internacional jovem português, agora com 22 anos, começou a temporada em plano secundário em relação a Marcão e, em caso de necessidade, também se mostrou disponível para preencher o flanco direito da defesa. Todavia, Marcão foi expulso contra o Feirense e, pior ainda, viu o seu irmão falecer, o que teve consequências emocionais que está a superar com o apoio de todo o balneário.

Entretanto, Nélson Monte consolidou-se em encontros complicados como a receção ao Sporting, uma visita ao Estoril com margem de erro nula e a já referida receção ao Sp. Braga. A sua projeção como central está finalmente a cumprir com o seu potencial.

Autor: Luís Leal