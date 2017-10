Nélson Monte será uma das novidades que Miguel Cardoso vai apresentar no jogo frente ao Sporting, devido à expulsão de Marcão na deslocação a Santa Maria da Feira. O central, de 22 anos, tem vivido na sombra dos habituais titulares (Marcelo e Marcão), mas esta época já foi utilizado por quatro vezes e sempre com resultados positivos para a equipa do Rio Ave.

Além de já ter aproveitado a ausência dos mais diretos concorrentes para marcar presença no campeonato, com um empate nas Aves e uma vitória diante do V. Setúbal, o jovem defesa também deu o seu contributo como lateral-direito quando os vila-condenses receberam e venceram o Cova da Piedade, para a Taça CTT. Mais recentemente foi suplente utilizado frente à Sanjoanense, para a Taça de Portugal.

Continuar a ler

Um percurso que, aliado ao facto de se tratar de um jogador da casa e com várias épocas no escalão maior, dá garantias a Miguel Cardoso para defrontar o Sporting. Apesar de jovem, Nélson Monte já fez a sua estreia em 2014, pela mão de Nuno Espírito Santo. Foi num jogo frente ao Olhanense, em Vila do Conde, tinha na altura 18 anos.

Daí para cá, foi começando a conquistar algum espaço na equipa da sua terra natal, tendo somado 41 jogos no conjunto das três temporadas que se seguiram, com especial destaque para a campanha de 2015/16, sob o comando de Pedro Martins.

No seu historial, o jovem defesa conta com vários embates frente aos grandes do futebol português, pelo que não vai sentir esse impacto quando entrar em campo na sexta-feira, muito embora não se adivinhe nada simples o combate com Bas Dost e companhia.

Para além da entrada de Nélson Monte, a defesa do Rio Ave, uma das menos batidas do campeonato, vai contar com outra novidade. Face à indisponibilidade de Bruno Teles, que também foi expulso diante do Feirense, Miguel Cardoso terá de avançar com Yuri Ribeiro, um lateral, de 20 anos, emprestado pelo Benfica que conta, igualmente, com quatro jogos esta época.