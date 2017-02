Continuar a ler

Na mesma condição está avançado cabo-verdiano Heldon, também cedido pelos 'leões' à formação de Vila do Conde, e, por isso, inelegível para este desafio.



Também de fora, mas por lesão, estão Pedrinho, Nadjack, Leandrinho, Yazalde e Traoré.



O Rio Ave, 9.º classificado com 28 pontos, desloca-se este sábado ao estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, 3.º com 41, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira.



- Defesas: Nélson Monte, Lionn, Bruno Teles, Vilas Boas, Roderick, Marcelo e Rafa Soares.



- Médios: Pedro Moreira, Tarantini, Krovinovic, Novais e Ruben Ribeiro.



- Avançados: Guedes, Gonçalo Paciência, Jaime Pinto, Kizito e Gil Dias. Na mesma condição está avançado cabo-verdiano Heldon, também cedido pelos 'leões' à formação de Vila do Conde, e, por isso, inelegível para este desafio.Também de fora, mas por lesão, estão Pedrinho, Nadjack, Leandrinho, Yazalde e Traoré.O Rio Ave, 9.º classificado com 28 pontos, desloca-se este sábado ao estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, 3.º com 41, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.- Guarda-redes: Cássio e Rui Vieira.- Defesas: Nélson Monte, Lionn, Bruno Teles, Vilas Boas, Roderick, Marcelo e Rafa Soares.- Médios: Pedro Moreira, Tarantini, Krovinovic, Novais e Ruben Ribeiro.- Avançados: Guedes, Gonçalo Paciência, Jaime Pinto, Kizito e Gil Dias.

A chamada do jovem defesa central Nélson Monte é nota de destaque na convocatória do Rio Ave , divulgada esta sexta feira, para a partida deste sábado, frente ao Sporting, da 22.ª jornada da Liga NOS.O defesa rende no lote dos eleitos do técnico Luís Castro o médio Petrovic, que não pode alinhar nesta partida, uma vez que está emprestado pelo Sporting ao Rio Ave.

Autor: Lusa