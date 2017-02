O Rio Ave vai procurar evitar o quinto desaire consecutivo fora de casa, tentando também jogar com o fator psicológico do bom histórico dos mais recentes confrontos em Alvalade, onde o Rio Ave só perdeu uma vez nas últimas quatro épocas. Um registo assinalável quando comparado até com o histórico nos palcos dos outros dois grandes, como se percebe na peça ao lado, sendo que o total dos jogos oficiais do Rio Ave no recinto dos leões vai ter amanhã o 25º capítulo e só há duas vitórias dos visitantes, a primeira das quais na Taça de Portugal na longínqua época de 1984/85. A segunda, já se sabe, é neste mais recente período, com o golo de Edimar a gelar Alvalade em 2012/13, seguindo-se um empate na temporada seguinte, ainda com Nuno Espírito Santo ao leme da nau vila-condense e um golo de um tal de... Tarantini, amanhã o capitão da equipa.Registe-se que nos dois anos de Pedro Martins, a equipa averbou a tal derrota única das últimas quatro épocas, em 2014/15, por 4-2, empatando a zero na temporada passada, resultado que historicamente o Rio Ave conseguiu em cinco ocasiões em Alvalade, onde amanhã à noite tem a derradeira oportunidade desta época em conseguir algo de positivo nas deslocações a casa dos grandes.

Autor: António Mendes