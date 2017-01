O Rio Ave confirma a chegada, a título de empréstimo, do médio maliano Adama Traoré, proveniente do Monaco. O jogador, de 21 anos, que esta temporada atuou em sete partidas pelos franceses, chega a Vila do Conde depois da presença na CAN'2017, ao serviço da seleção principal do seu país.De resto, a nível internacional de destacar as suas atuações no Mundial de Sub-20, em 2015, onde foi considerado o melhor jogador do torneio

Autor: Fábio Lima