Confirma-se Gonçalo Paciência como opção de Luís Castro para o jogo no Estoril, que fecha a jornada 24 na 2ª feira. O avançado já integrou ontem os trabalhos normais do plantel, depois de dois dias a gerir a sua condição física devido a fadiga muscular.Apenas Pedrinho, que ontem realizou exames de rotina para monitorização da evolução no processo de recuperação da lesão muscular que sofreu, e Lionn, que trabalhou no ginásio, estão entregues aos cuidados do departamento médico dos vila-condenses.

Autor: Luís Leal