No dia do seu 28º aniversário, Pedro Moreira praticamente ficou a saber que voltará à titularidade no meio-campo do Rio Ave na deslocação ao terreno do V. Guimarães. Tarantini continua lesionado e o departamento clínico já informou Luís Castro que o capitão não recuperará a tempo de ser convocado. Nesse sentido, Pedro Moreira reentra no onze para o lado de Petrovic, com quem já tinha atuado no centro do terreno na receção ao Marítimo.

Ontem, Guedes ainda não se treinou, mas o avançado deverá voltar aos treinos esta manhã, num sinal claro de que poderá ser opção, caso o treinador assim o entenda. Guedes marcou nas vitórias sobre Estoril e Moreirense, ajudando o Rio Ave a quebrar um ciclo de nove jornadas onde apenas tinha conseguido um triunfo.

Yazalde já se treinou com bola, mas ainda condicionado. Lionn, Pedrinho e Leandrinho são as outras baixas confirmadas.

Autor: Luís Leal