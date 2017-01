Radosav Petrovic, internacional sérvio, de 27 anos, é o novo reforço do Rio Ave FC.



Radosav Petrovic foi emprestado pelo Sporting ao Rio Ave, até final da temporada - sem opção de compra. O médio sérvio não entrava nas opções de Jorge Jesus e a SAD leonina conseguiu assim encontrar uma solução para um futebolista que chegou esta temporada a Alvalade mas nunca se impôs - realizou somente três encontros.O camisola 8 era, entre os ativos para o qual o clube pretendia encontrar solução, um dos que tinha o salário mais elevado, o que vinha dificultando a sua colocação. Foi encontrada esta terça-feira, a poucas horas do fecho do mercado, e Petrovic vai assim atuar na segunda metade da época em Vila do Conde.

Autor: Alexandre Carvalho