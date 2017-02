Continuar a ler

Com o regresso do sérvio à equipa, tudo indica que Luís Castro abdique de Tarantini. Dessa forma, o Rio Ave deverá apresentar um meio-campo formado por Petrovic, Pedro Moreira e Krovinovic, com Rúben Ribeiro a surgir mais descaído pela esquerda.



Radosav Petrovic volta a fazer parte das opções de Luís Castro para o jogo frente ao Paços de Ferreira, depois de ter ficado de fora na deslocação a Alvalade. Tudo porque o sérvio, de 27 anos, está emprestado pelo Sporting.Estando novamente disponível, Petrovic deverá fazer parte das escolhas iniciais do treinador, uma vez que vinha assumindo essa condição nas jornadas anteriores do campeonato, diante do Feirense e do Marítimo.

Autor: Luís Leal