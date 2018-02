O Rio Ave está dentro do objetivo de segurar o 5º lugar que tem fortes probabilidades de valer o apuramento para a Liga Europa, mas a luta por esse posto de privilégio promete ser intensa, até porque ainda existem pontos a melhorar no processo coletivo.O principal tem a ver com rendimento da defesa. Mais preocupante do que os nove golos sofridos nas últimas duas jornadas, ou os 15 tentos encaixados nas últimas cinco saídas, é o facto de o Rio Ave, nos últimos 14 jogos oficiais, só ter conseguido manter a sua baliza incólume perante o Boavista.Apesar da goleada encaixada na Luz, a avaliação da prestação de Cássio é positivo pelo que vai continuar na baliza. Aliás, ainda fez quatro defesas e evitou, pelo menos, mais dois golos. Contra o Marítimo, Yuri Ribeiro volta a estar disponível para atuar na esquerda do sector recuado.

Autor: Vítor Pinto