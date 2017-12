Continuar a ler

(Notícia atualizada às 21h09) A reportagem dá conta de que estes intermediários são especializados em match fixing e que, depois de feito o aliciamento, podem apostar a nível individual ou recomendar a aposta de forma segura a terceiros, em troca de dinheiro. Desta maneira, os apostadores que meteram avultadas quantias de dinheiro já saberiam que iriam multiplicar o investimento, devido ao alegado comprometimento dos jogadores do Rio Ave.Na altura, o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa justificou a suspensão das apostas para essa partida com o "volume atípico de apostas registados e o risco financeiro envolvido" As apostas para esse encontro (que terminou com o triunfo caseiro dos fogaceiros por 2-1) foram suspensas durante a tarde do dia em que o mesmo se realizou depois de registado um fluxo anormal de movimentos relacionados com esta partida, em especial de uma alegada aposta de 100 mil euros de um apostador proveniente da China.

As imagens do Feirense-Rio Ave que está a ser investigado por match fixing

A SIC adiantou esta quarta-feira que quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos por suspeitas de viciação de resultados, depois de ouvidos pelo Ministério Público. Debaixo da mira das autoridades está um encontro entre os vilacondenses e o Feirense, respeitante à 20.ª jornada da edição transata do campeonato.Segundo a estação televisiva, pelo menos este quarteto foi contactado por intermediários do mundo do futebol para perder esta partida a troco de dinheiro. A investigação da Polícia Judiciária do Porto dura há quase um ano e foram recolhidos fortes indícios de crime. A SIC acrescenta que há outros jogadores da Primeira Liga investigados por encontros das últimas épocas.